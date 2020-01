Rimini Calcio, è Marco Calamai il sostituto di Agnello. Arriva dal Picerno dove approda Mancini

Sport

Rimini

| 18:02 - 31 Gennaio 2020

Matteo Calamai con la maglia del Modena.



Nelle ultime ore di mercato (si shiude alle ore 20) il Rimini ha ingaggiato il centrocampista Matteo Calamai, classe 1991. Arriva a tittolo definitivo dal Picerno, il club dove è approdato Manuel Ferrani. Il giocatore si è legato alla società biancorossa fino a giugno 2021. Calamai vanta una lunga esperienza in serie C con più di 200 presenze (la scorsa stagione era in D con il Modena). Dopo l'esordio in Serie C nella stagione 2010-11 con il Viareggio, per lui 12 presenze e una rete, nella prima parte della stagione successiva ha indossato la casacca del Carpi con la quale è sceso in campo in 2 occasioni. Nel gennaio 2012 il ritorno in Versilia, sempre in categoria, dove si è fermato un anno e mezzo mettendo a referto 35 presenze e 4 gol. Poi ancora tanta esperienza in Serie C con le casacche di Venezia, Paganese, Ischia Isolaverde, Lumezzane, Cosenza e Olbia per complessivi 165 gettoni di presenza e 7 reti. Nel gennaio scorso l'approdo a Modena, in Serie D, con 9 presenze all'attivo con la casacca dei canarini. Nella prima parte di questa stagione il ritorno tra i professionisti, a Picerno, formazione con la quale ha disputato 15 gare di campionato.

Contestualmente Matias Mancini, centrocampista classe '98, passa a titolo definitivo alla società lucana.

LE ALTRE Il portiere Luca Crosta, che pareva sulla via di Rimini giovedì sera, è andato al Renate (Santopadre si è accasato via Atalanta al Potenza). Il Gubbio ha preso l’attaccante Pozzebon dal Gozzano, il Vicenza l’esterno del Crotone Nalini. Scambio Imolese-Vis Pesaro: il difensore Adorni a Imola e l’attaccante Bismarck a Pesaro. Il difensore Signorini passa alla Triestina dal Catanzaro.