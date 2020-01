Ciclismo: Rimini si prepara al Giro d'Italia. Mercoledì 20 maggio l'arrivo della tappa

Sport

Rimini

| 17:53 - 31 Gennaio 2020

Maglia Rosa che viene indossata dal leader di classifica del Giro.

Castelsismondo a Rimini, il Portocanale Leonardesco e il monumento a Marco Pantani a Cesenatico, la Torre San Michele a Cervia: i simboli turistici di tre regine della Riviera romagnola si sono vestiti di rosa il 30 gennaio per una serata in omaggio al Giro d'Italia 2020, che tra 100 giorni prenderà il via, sabato 9 maggio, da Budapest e le vedrà protagoniste di tre delle 21 tappe previste. L'edizione numero 103 della corsa ciclistica italiana (le cui dirette raggiungono 10 milioni di spettatori e 194 paesi) attraverserà quattro province dell'Emilia-Romagna passando in 34 Comuni. Mercoledì 20 maggio l'11/a tappa (Porto Sant'Elpidio-Rimini, 181 km) vedrà protagonista la città Natale di Federico Fellini nell'anno in cui si celebra il centenario dalla nascita del Maestro. La tappa successiva (205 km), con partenza e arrivo a Cesenatico, ricalca quasi integralmente il percorso della famosa Gran fondo amatoriale "Nove Colli", nell'anno del 50/o anniversario della corsa ciclistica di gran fondo più antica al mondo. Venerdì 22 maggio sarà Cervia la protagonista, con la tappa numero 13 (Cervia-Monselice) di 190 chilometri. Si consolida così la vocazione della Riviera romagnola - spiega una nota di Apt Servizi Emilia-Romagna - come paradiso della bicicletta, come testimoniato anche da Romagna Bike, il prodotto turistico pensato per i cicloturisti, a cui sono dedicate strutture, 'esperienze' e un ricco calendario di appuntamenti agonistici e non (www.romagnabike.com).