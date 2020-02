Lavori non stop al Ponte di Verucchio: presto importante test con chiusura temporanea di due giorni

Attualità

Verucchio

| 07:15 - 01 Febbraio 2020

Lavori sotto l'impalcato del Ponte di Verucchio.

In tema viabilità, non ci sono solo novità legate alla Marecchiese per i cittadini riminesi. I tecnici della Provincia di Rimini infatti proseguono l'attività finalizzata al pieno ripristino della viabilità sul Ponte di Verucchio. "Stiamo progettando in questi giorni l'intervento di sollevamento della trave, per poter fare una valutazione sul grado di spinta dell'impalcato sulla spalla del ponte", spiega il presidente della Provincia Riziero Santi. Un passaggio molto importante perché in base a questo test, che sarà effettuato prossimamente a ponte chiuso (per un paio di giorni), sarà definito l'intervento per poter riaprire il ponte al passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni, senza limitazioni di peso per i mezzi. "Dalle verifiche fatte, l'impalcato del ponte risulta in buone condizioni dal punto di vista strutturale. Dobbiamo quindi creare le giuste condizioni ambientali per il pieno ripristino, sistemando soprattutto l'erosione sotto. La valutazione sulla pressione esercitata dall'impalcato sulla spalla è fondamentale. Qualora dovesse emergere una pressione particolare, l'intervento sarebbe più consistente", spiega il presidente Santi.