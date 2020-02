Anas: 1,4 milioni per la Marecchiese. "Ora ci sarà una manutenzione continuativa"

Attualità

Verucchio

07:16 - 01 Febbraio 2020

Tratto della Marecchiese a Villa Verucchio.

In questi giorni è arrivata una notizia importante per i cittadini riminesi. La Strada Provinciale 58 - Strada Marecchiese - è passata alle competenze di Anas, come sancito da decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2020. La Marecchiese è stata considerata strada di interesse nazionale nell'ambito di una accordo tra la provincia di Rimini, il Ministero dei Trasporti, la Regione Emilia Romagna e Anas. "Ora ci sarà una manutenzione più continuativa, tenuto conto delle difficoltà che hanno le province a stanziare i fondi necessari", spiega il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi. L'accordo prevede una programmazione, da parte di Anas, di interventi di manutenzione per 30.000 euro a km all'anno: circa 1 milione e 400.000 euro totali.