Baseball, il pitcher americano Kourtis è del San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 16:57 - 31 Gennaio 2020

Il lanciatore della nazionale greca Dimitri Kourtis.



Il San Marino Baseball annuncia la firma di Dimitri Kourtis, classe ’92, pitcher americano con passaporto greco da qualche anno anche nel giro della nazionale ellenica. La scelta, originata dal fatto che Andrea Palumbo andrà a giocare in Independent League negli Stati Uniti, è caduta su un lanciatore destro nativo di Macon, Georgia, che a livello collegiale ha sempre avuto buoni numeri con Mercer University. In totale, per lui, 13 vittorie e 6 sconfitte nella carriera NCAA di Division 1, con una ERA totale di 2.30. Dopo l’università e la laurea, a livello di batti e corri è stato impegnato in Independent League con i Lincoln Saltdogs e i Sioux Falls Canaries.

Kourtis, che arriverà sul Titano a marzo, fa parte della nazionale greca dal 2016 (Europei di Amsterdam) ed è stato costantemente presente anche nel 2018 e nel 2019.

Il San Marino Baseball dà il benvenuto a Dimitri Kourtis e gli augura una grande stagione con la sua maglia.