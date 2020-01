Morciano: nuovo manto sintetico allo stadio 'Carlo Brigo'

Sport

Morciano

| 16:40 - 31 Gennaio 2020

Il nuovo campo da gioco dello stadio 'Carlo Brigo'.

Un lancio di palloncini bianchi e blu - i colori sociali dell'Asd Del Conca - ha salutato domenica scorsa il debutto del nuovo manto sintetico dello stadio comunale 'Carlo Brigo' di Morciano di Romagna, oggetto di un importante intervento di riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale. La partita tra Del Conca e Athletic Villaggio ha permesso ai giocatori di 'testare' il tappeto in erba sintetica omologato anche per disputare match del campionato di Serie D. L'inaugurazione ufficiale è invece prevista per l'estate, quando anche tribune, accessi e parcheggi saranno stati completamente ristrutturati. La realizzazione del nuovo campo rappresenta solamente un primo step nel percorso di rilancio dello stadio 'Carlo Brigo', destinato a diventare una struttura sportiva d'eccellenza per l'intera Valconca. "Il Comune - spiega l'assessore con delega allo Sport Andrea Agostini - sta stringendo i tempi per il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale, che porterà alla sistemazione delle tribune di tutta l'area retrostante con la realizzazione di un percorso interno ed un nuovo percorso di ingresso. L'amministrazione comunale si prepara ad investire 150mila euro: 75mila sono stati ottenuti grazie a un finanziamento a fondo perduto della Regione Emilia – Romagna, i restanti 75mila tramite un mutuo a tasso zero ottenuto per tramite del Credito Sportivo. I lavori verranno avviati nei primi giorni di giugno, al termine del campione, per concludersi entro l'estate".