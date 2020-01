Le luminarie cambiano look, Rimini addobbata fino a Pasqua

Attualità

Rimini

| 16:33 - 31 Gennaio 2020

Corso d'Augusto.

Dopo le festività natalizie e dopo il grande abbraccio corale della città in occasione dei festeggiamenti del compleanno del centenario di Federico Fellini, il centro storico di Rimini tiene ancor più acceso l’abito delle feste, nel segno del ‘tutto si immagina’.

Sono in corso le operazioni di restyling delle quattro grandi mongolfiere di piazza Cavour illuminate dalle citazioni felliniane che, assieme al cielo stellato, il grande Platano illuminato di via Poletti e le frasi luminose di Federico Fellini nel corso d’Augusto, resteranno accese fino a tutto il periodo pasquale.

Il progetto di restyling in corso prevede la svestizione delle mongolfiere dagli apparati natalizi per dare loro nuova luce, consentendo anche di cambiare colore a seconda del tipo di evento ricorrenza in corso. Alla base delle mongolfiere verranno montati tappeti circolari e verranno installati fili di fiori bianchi lungo i montanti, in omaggio alle scene del film Giulietta degli spiriti.

Il restyling è reso possibile grazie ad una sponsorizzazione tecnica a carico di Nuova Neon Group 2, la ditta modenese che ha realizzato il progetto di allestimento luminoso delle mongolfiere in occasione delle festività natalizie e che, visto lo straordinario successo, anche mediatico, ottenuto dal progetto, ha deciso di omaggiare la città di questo intervento di restyling e potenziamento dell’opera.

Il tetto di stelle, le grandi mongolfiere con scritte ancor più luminose e le atmosfere che ripercorrono quelle indimenticabili dei film di Fellini, saranno lo scenario unico che accoglierà fino a Pasqua i visitatori della città che potranno anche visitare (fino al 13 aprile) la mostra multimediale dedicata a Fellini nelle sale di Castel Sismondo per immergersi in un viaggio unico nell’immaginario di uno degli artisti più visionari del ventesimo secolo attraverso documenti, disegni, costumi, manoscritti e film.