Lotta all'evasione a Riccione: recuperati 1 milione e 800mila euro di Imu

| 15:41 - 31 Gennaio 2020

Ammonta ad un milione e 800 mila euro l’Imu recuperata nel 2019. Un dato che consolida ed eguaglia il buon risultato ottenuto nel 2018 sul recupero dell’Imu evasa nel Comune di Riccione. Ottimi anche i dati a Bilancio per quanto riguarda la Tari che ha raggiunto livelli record: nel 2019 il Comune ha incassato complessivamente circa 2,5 milioni in più degli anni precedenti. Con l’estensione del Regolamento Tari a tutti i tributi comunali, grazie ad una norma nazionale contenuta nel Decreto Crescita ed ispirata dal regolamento Anti Evasione Tari del Comune di Riccione, sarà possibile perseguire con più efficacia le situazioni di tutti i tributi comunali, dall’Imu all’Imposta di Soggiorno.



“Pagare le tasse, ovviamente anche quelle comunali, è un fatto di civiltà” - dice Sergio Pioggia, storico imprenditore riccionese, titolare del noto ristorante la Fattoria del Mare. “Un’amministrazione accorta, e penso che quella di Riccione oggi lo sia, con il recupero dell’evasione riesce a portare avanti progetti per la città. Insomma restituisce servizi e infrastrutture ai cittadini”. “Io lavoro in regola, lo si può e lo si deve fare. Ricordo ancora quando ho avuto un controllo al ristorante da finanzieri e ispettorato del lavoro 4 anni fa il giorno di Pasqua. Risultato? Su 45 dipendenti tutti e 45 erano in regola”. Da 20 anni alla Vecchia Fattoria, Pioggia non ha bisogno di presentazioni, patron di locali come la Torre Folk, il Vallechiara, la Lanterna, ancora oggi non ha dubbi: “Ho fatto anche l’amministratore pubblico negli anni Ottanta - dice -, oltre all’imprenditore e quindi parlo con cognizione di causa; ci sono diversi tipi di evasori quelli che fanno i furbi, quelli che sono in difficoltà economica e quelli che vorrebbero pagare ma vedono i furbi e fanno come loro. Credo che il Comune di Riccione stia facendo bene, perché si tratta del nostro futuro. Se poi ci sono comprovate difficoltà allora si può mediare. All’amministrazione riccionese non manca la volontà di collaborazione e il colloquio con il territorio è sempre attivo”.



L’assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Luigi Santi, commenta: “Sono contento e trovo soddisfazione che il lavoro fatto dall’Amministrazione Tosi in questi anni trovi il plauso degli operatori economici perché è importante ricordare che la nostra attenzione è concentrata su creare politiche virtuose tanto da portare non solo benefici per il nostro Bilancio che comunque mantiene un livello di tassazione uguale o diminuito, ma anche un’attenzione particolare alle fasce deboli e garantendo servizi elevati”.