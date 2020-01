Inaugurato il nuovo ufficio di Confcommercio Rimini a Marina Centro

Attualità

Rimini

| 15:26 - 31 Gennaio 2020

Un brindisi per Massimo Piffer (il primo da sinistra), Gianni Indino e l'assessore Jamil Sadegholvaad.

Inaugurato ufficialmente ieri sera (giovedì 30 gennaio) il nuovo ufficio di Confcommercio della provincia di Rimini e Servizi Imprese Rimini nel cuore di Marina Centro, in viale Vespucci 54, che sarà operativo da lunedì 3 febbraio. Al taglio del nastro insieme al presidente di Confcommercio provinciale Gianni Indino e al presidente di Servizi Imprese Rimini, Massimo Piffer, hanno partecipato l’assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad e don Stefano Adriani della vicina parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, che ha portato le sue parole e una benedizione ai tantissimi imprenditori associati e amici presenti.



“Sono onorato di poter rappresentare questa società in terra di Romagna – ha detto Massimo Piffer, neo-presidente di Servizi Imprese Rimini -. Qui, come nel mio Trentino, c’è gente laboriosa e lungimirante. Due fattori che ci accomunano e che ci hanno permesso di mettere in campo nuove energie per aprire questo nuovo ufficio nel cuore di Marina Centro in un’ottica di crescita e di vicinanza alle imprese”.



“È un grande piacere inaugurare questo nuovo ufficio proprio qui a Marina Centro – ha detto il presidente di Confcommercio provinciale, Gianni Indino -. Vogliamo essere al fianco degli imprenditori anche fisicamente, e in questo modo possiamo aggiungere un servizio di prossimità in questa zona ad alta densità turistica. Mi auguro che questo ufficio diventi presto un nuovo punto di riferimento per i servizi di paghe, contabilità ed espletamento delle autorizzazioni, ma anche di dialogo e di ascolto. Ringrazio tutti i soci che hanno voluto essere qui con noi e l’assessore alle Attività produttive che non ci ha voluto far mancare il suo saluto”.



“Il fatto che Confcommercio apra un nuovo ufficio proprio qui a Marina Centro è un messaggio importante, di stimolo per tutto il territorio – ha detto l’assessore alle Attività economiche Jamil Sadegholvaad -. A tutta questa squadra vanno fatti i complimenti per il lavoro che fa ogni giorno al servizio degli imprenditori e oggi anche per questa nuova sfida che aggiunge servizi in questa zona”.



L’ufficio di viale Vespucci 54 nella stagione invernale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.



Da lunedì 3 febbraio nuovi orari anche per le altre sedi di Confcommercio della provincia di Rimini: la sede principale di Confcommercio di viale Italia 9/11, la sede di Riccione in via dei Mille e di Cattolica in via Verdi anticiperanno di un’ora l’apertura pomeridiana restando aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 (a Riccione e Cattolica chiuso al pubblico il venerdì pomeriggio).