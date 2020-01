Rimini Calcio, sabato la Berretti al Neri contro il Gubbio

Sport

Rimini

| 14:43 - 31 Gennaio 2020

La squadra Berretti di Giordano Cinquetti.

Si parte sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti, che nel frattempo ha perso Francesco Angelini ceduto in queste ore al Milan, di scena al "Romeo Neri" contro il Gubbio. Fischio d'inizio ore 14.30. Sempre sabato la doppia sfida al Carpi delle formazioni Under 14 e Under 13 guidate dai tecnici Lorenzo Magi e Massimo Finotti. Entrambe le gare si giocheranno a Gatteo (campo A e campo B) con fischio d'inizio alle ore 15.30.

Tre gli incontri in programma domenica. La doppia sfida con la Carrarese che vedrà protagoniste le formazioni Under 17 e Under 15. I ragazzi di mister Lele Vanni giocheranno a Gatteo alle ore 15, alla medesima ora ma sul rettangolo verde di Spadarolo toccherà alla squadra guidata da mister Matteo D'Agostino. Sempre con fischio di inizio alle ore 15, ma sul campo di San Vito, giocherà anche l'Under 16 di mister Loris Bonesso opposta alla Ternana.