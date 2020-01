Novafeltria: travolge in auto un'ausiliaria del traffico per non pagare la multa. Denunciata

Cronaca

Novafeltria

| 14:23 - 31 Gennaio 2020

Ingresso della Stazione Carabinieri di Novafeltria.

Aveva parcheggiato la propria automobile negli stalli blu senza pagare il tagliando per la sosta e alla vista dell'ausiliaria del traffico, è salita in fretta e furia sulla vettura ed è ripartita, urtando il ginocchio della donna, rischiando di investirla. Una 38enne di Novafeltria è ora indagata in relazione ai fatti avvenuti nel comune riminese lo scorso 15 gennaio. L'ipotesi di reato è la violenza a incaricato di pubblico servizio. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri di Novafeltria: l'ausiliaria del traffico non è riuscita a prendere il numero di targa dell'automobile, ma sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere l'individuazione del modello e della targa del mezzo.



Nel corso dei controlli del territorio i Carabinieri di San Leo hanno inoltre identificato un 17enne di Novafeltria e lo hanno segnalato come assuntore di stupefacenti, sorpreso sulla via Leontina, a bordo di un'automobile, dopo aver gettato dal finestrino un involucro con 1,5 grammi di marijuana. Il 17enne aveva anche uno spinello. Con lui c'erano due ragazzi appena maggiorenni.