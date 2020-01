FOTO Incendio sul bus, con salvataggio di passeggeri disabili. Esercitazione sulla linea del Metromare

Attualità

Riccione

| 14:11 - 31 Gennaio 2020

Alle 22 di ieri (giovedì 30 gennaio) è stata effettuata una simulazione di intervento sulla linea del Metromare. In azione nove Vigili del Fuoco di Rimini, guidati dal Comandante Gianfranco Tripi e quindici operatori del 118 Romagna Soccorso; i mezzi coinvolti un bus da 18 metri del Metromare, due ambulanze, un' automedica e un'autopompa-serbatoio dei Vigili del Fuoco. L'esercitazione ha riguardato la simulazione di un incendio nel bus, con presenza a bordo di persone disabili, in un luogo che rendeva i soccorsi più difficili: il tratto tra le stazioni Kennedy e Pascoli in direzione Riccione, con corsia a un solo senso di marcia e a fianco un lato della linea ferroviaria Bologna-Bari, dall'altro un alto muro di cinta. "Le operazioni si sono svolte con precisione e secondo i programmi stabiliti, nel tratto più sotto osservazione del tracciato. Le operazioni, volutamente rese ancora meno agevoli ipotizzando l’impossibilità di evacuare le persone disabili ed i feriti attraverso le normali porte del bus e dunque utilizzando i finestrini di emergenza, si sono svolte in sicurezza sia per il personale di soccorso, sia per i viaggiatori a bordo, con il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso, adeguatamente pianificate", si legge in una nota del Comando di Rimini dei Vigili del Fuoco. Tutta la documentazione video e fotografica è stata analizzata questa mattina (venerdì 31 gennaio) in un meeting convocato presso Start Romagna per condividere osservazioni utili ad integrare il piano di intervento coordinato dei vari protagonisti, oltre alla verifica delle modalità di accesso dall’esterno o di evacuazione dall’interno della linea, che ha varchi controllati lungo il percorso.