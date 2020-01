Dieci autovelox mobili installati a Rimini: la mappa aggiornata

Attualità

Rimini

| 13:32 - 31 Gennaio 2020

Uno dei nuovi dissuasori installati.



E’ terminata ieri pomeriggio (giovedì 30 gennaio) l’installazione dei 10 dissuasori di velocità per l’accertamento della velocità in modo temporaneo all'interno della rete viaria comunale. Conclusi i lavori del posizionamento dei vani tecnici su dieci strade riminesi, si concluderà oggi anche il montaggio della relativa segnaletica complementare, così come richiesto dalla normativa, come i segnali di preavviso posti a 80 mt dal manufatto o di “limite max di velocità 50 km/h”. Una disposizione prevista dall’ordinanza, entrata in vigore lo scorso dicembre, che autorizzava la messa in opera delle strutture su cui sono stati montati i cosiddetti “box arancioni”, che ospiteranno, secondo una turnazione programmato dalla Polizia Locale, la strumentazione per la rilevazione della velocità.



Le vie coinvolte in cui sono stati installati i dissuasori sono: via Coriano (SP 31) direzione marcia mare/monte prossimità cv113, via Coriano (SP31) direzione marcia monte/mare prossimità cv 217, via San Salvatore direzione Ancona/Ravenna prossimità cv 83, via San Salvatore direzione Ravenna/Ancona prossimità cv 18; via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia mare/monte prossimità via Mavoncello, via Marecchiese (SP 258-R) direzione marcia monte/mare prossimità cv 354, via Ugo Bassi direzione Ravenna/Ancona prossimità ingresso parcheggio nuova questura, via Ambrosoli direzione Ravenna/Ancona prossimità Fiabilandia lato monte, via Melucci direzione Ancona/Ravenna prossimità via Campanella lato mare, via Emilia direzione monte/mare prossimità cv 80.