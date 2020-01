Il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli a caccia di nuove voci

Attualità

| 11:50 - 31 Gennaio 2020

Una delle Opere del capodanno di Rimini.

Con l’obiettivo di ampliare ed arricchire l’organico, anche in funzione degli impegni sempre più frequenti e importanti cui è chiamato a partecipare, a partire dalla prima settimana di febbraio, nelle serate di lunedì e mercoledì, il Coro terrà una serie di audizioni che si svolgeranno nell'attuale sala prove del Coro presso la Scuola Media di via Coletti 102.

A coloro che sono interessati non è richiesta una specifica preparazione musicale, ma semplicemente un buon livello di intonazione e soprattutto l’amore, la passione per la musica e per l’opera lirica in particolare.

L’ audizione prevede l’esecuzione di semplici vocalizzi o, a richiesta, di un brano musicale, accompagnato al pianoforte dal Maestro del Coro, M° Matteo Salvemini, alla presenza di alcuni membri del consiglio direttivo. I prescelti da questa commissione, dopo aver compilato la domanda di ammissione, verranno ammessi alle prove del Coro durante le quali avranno modo di apprendere o approfondire la conoscenza della musica e delle tecniche di canto. Parteciperanno in seguito ai primi concerti ed entreranno a tutti gli effetti nell’organico del Coro, diventando membri dell’associazione.

L’associazione Coro Lirico Città di Rimini “Amintore Galli” APS (Associazione di Promozione sociale) è un ente senza scopo di lucro che si propone di diffondere la conoscenza e la tradizione culturale dell’Opera; pertanto, ogni attività prestata nell’ambito associativo non prevede alcun tipo di remunerazione o compenso. Si è chiamati a vivere una esperienza altamente gratificante e culturalmente qualificata al servizio della collettività.





Il Coro, fondato e costituito in associazione – ora APS- ETS - nel settembre 1994 da un gruppo di appassionati d’Opera con l’intento di dare continuità alla tradizione lirica riminese, ha all'attivo venticinque anni di esperienza, durante i quali, grazie all’apporto di ottimi professionisti, in primo luogo il Maestro Matteo Salvemini, grazie al continuo studio della musica e delle opere da inserire in repertorio, è riuscito ad ottenere un gruppo corale formato da artisti non professionisti in grado di competere con formazioni ed enti ritenuti di livello superiore.

La tradizionale Opera del capodanno riminese, ideata, gestita e organizzata dall'associazione-coro, vanta 17 anni di successi ed è attualmente considerata una meta ambita dagli operatori del settore (cantanti, artisti, musicisti). L’Opera di Capodanno ha contribuito in maniera determinante a mantenere viva nella città di Rimini la tradizione culturale dell’opera lirica in attesa della ricostruzione del teatro Galli. Oltre ai numerosi concerti organizzati per Rimini o da Rimini, il Coro è stato spesso chiamato a partecipare ad Opere e manifestazioni in varie città italiane (tra le altre Ravenna, Bologna, Cesena, Forlì, Livorno, Lucca, Savona, Padova, Milano) ed estere quali Paphos (Cipro), Amman (Giordania), Salisburgo.





Per informazioni e per partecipare: 339.3079278