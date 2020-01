Alla ‘Clima Control’ di Rimini il premio di CNA Emilia Romagna ‘Patto per il Lavoro’

Attualità

Rimini

| 11:43 - 31 Gennaio 2020

Daniele Vaccarino Presidente nazionale CNA, Mirco Galeazzi Presidente CNA Rimini, Andrea Cenni titolare Clima Control, Davide Ortalli Direttore CNA Rimini.

L'azienda Clima Control si aggiudica il riconoscimento di CNA Emilia Romagna premio “Patto per il Lavoro” assegnato a dieci realtà regionali che si sono distinte per la creazione di lavoro. L'impresa riminese è stata premiata presso il Teatro Arena del Sole di Bologna durante l'ultima Assemblea Regionale di CNA che ha visto la partecipazione di oltre 800 imprenditori e gli organi dirigenti nazionali di CNA. Si tratta di un riconoscimento importante per il territorio riminese, a testimonianza della vivacità del nostro tessuto economico.





Fondata da Andrea Cenni nel 2002 l’azienda opera nel settore termoidraulico in tutta la provincia di Rimini, prevalentemente nel mercato privato (famiglie, aziende, alberghi, condomini) con specializzazione nell’assistenza post-vendita su prodotti di ultima generazione, con soluzioni per il mercato delle energie rinnovabili. Nel triennio 2016-2018 Clima Control ha incrementato dell’80% il livello occupazionale, acquisendo nuovi marchi e passando da 5 a 9 dipendenti (attualmente sono 11). Negli ultimi anni ha perfezionato la scelta di totale eliminazione della carta nel processo aziendale.





“E' stata una grandissima soddisfazione da condividere con tutti i dipendenti” commenta Andrea Cenni titolare di Clima Control “perché è un riconoscimento al grande impegno e alla passione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro. Per noi artigiani è importante sapere che c'è chi apprezza quanto fai ogni giorno e ti affianca nella tua crescita aziendale. Cna lo ha fatto da quando siamo partiti 18 anni fa sia con la parte fiscale che con quella della formazione, tratto determinante nello sviluppo della nostra azienda”.





“Nel 2008 le Imprese Artigiane erano più di 147.000, dieci anni dopo ne abbiamo contate 127.000. Significa che in Emilia-Romagna mancano all’appello oltre 20.000 Imprese Artigiane” puntualizza Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini “Nonostante ciò, nella nostra Regione le imprese con meno di 10 addetti rappresentano il 93% delle aziende, producono il 30% del valore aggiunto e danno un lavoro al 40% degli addetti totali, dunque aziende come Clima Control sono determinanti perché sono testimonial del “mondo reale”. E' opportuno ricordarlo” conclude Galeazzi “Serve mettere gli artigiani nelle condizioni di misurarsi con meno burocrazia ed una minore pressione fiscale per poter creare nuove competenze e accedere ad armi pari al mercato degli appalti pubblici ed ai mercati esteri”.