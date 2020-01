Coriano, amministrazione a sostegno delle attività delle associazioni del territorio

Attualità

Coriano

| 11:29 - 31 Gennaio 2020

Municipio di Coriano.

La delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 2019 ha dato mandato di pubblicare uno specifico bando per chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, da parte di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale, che operino in una o più delle aree di interesse turismo, sport e tempo libero, cultura e giovani, per attività mirate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto Comunale, con l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio della manifestazione proposta.



“Un'occasione quindi - spiega l’assessore Giulia Santoni - per tutti coloro che organizzano eventi e/o manifestazioni di ricevere un contributo comunale a fondo perduto o la concessione di strutture ad uso gratuito”.



Si informa inoltre che, in osservanza del regolamento sopra richiamato, la partecipazione al bando sarà l'unica via per ottenere contributi ordinari dal Comune.



Si evidenzia perciò l'importanza di indicare tutte le attività che verranno svolte nell’anno 2020.



Il termine finale e perentorio per la presentazione delle domande è il 28 FEBBRAIO 2020.



Tutte le informazioni e la modulistica necessaria è disponibile sul sito del Comune di Coriano a seguente link: http://www.comune.coriano.rn.it/bandoassociazioni