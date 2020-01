Bellaria, nel week end appuntamento con Bim Music Academy e Alejandro Saorin Martinez

Eventi

| 10:57 - 31 Gennaio 2020

Alejandro Saorin Martinez.



La Bim Music Academy diretta da Monia Angeli porta a Bellaria Igea Marina questo week end uno dei più importanti insegnanti mondiali di Canto: l’argentino Alejandro Saorin Martinez, che arriva a Bellaria dopo essere stato a San Pietroburgo, in Giappone, America ed Austrlia.

La Bim Music Academy, conosciuta ormai in tutta Italia per la qualità dei suoi campus estivi volti a formare gli insegnanti oltre che i giovani, delle masterclass, degli appuntamenti con i grandi protagonisti del mondo voce e musica e per l’intensa attività didattica, nasce a Bellaria Igea Marina dalla cantante bellariese Monia Angeli che apre le proprie sedi a Rimini e a Cesena e che da quest’anno ha trovato un piccolo spazio anche nel proprio Comune presso la Casa degli Artisti all’interno del complesso museale della Casa Rossa di Alfredo Panzini.

E’ proprio qui che la Bim Music Academy per tutto il week end ospiterà Alejandro Saorin Martinez, CCI del metodo Estill VoiceCraft fondato dall’americana Jo Estill, cantante lirica e ricercatrice scomparsa nel 2010, con cui l’argentino ha avuto modo di collaborare e di diventare il presidente del centro Studi Estill Italia. L’Estill Voice è uno dei metodi più conosciuti al mondo e fonde scienza e arte, presuppone infatti una conoscenza della fisiologia per giungere ad un controllo cosciente della voce, per poter poi ottenere tutti i suoni che la voce può produrre. Alla fine del corso verrà rilasciato il certificato ufficiale americano “Estill primo livello” che poi potrebbe trovare una naturale conclusione in un nuovo invito in una delle sedi della Bim Music Academy del maestro argentino col secondo e ultimo livello. Info bimmusicacademy@gmail.com 3284599812.