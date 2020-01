Jolly Disco, una serata di riapertura dopo la pausa post feste. Si balla il 1 febbraio

Eventi

| 10:48 - 31 Gennaio 2020

Jolly Disco Novafeltria.

Il Jolly Disco Novafeltria riapre le proprie porte sabato 1 febbraio, una vera e propria riapertura dopo una pausa di circa un mese. Il "Re-opening party" apre un nuovo ciclo di appuntamenti nello storico locale riminese: "Sarà la serata prima di Carnevale, ripartiamo dalla formula classica del locale, si balla sulle due piste con i nostri deejay. C'è voglia ed entusiasmo, dopo la piccola sosta", spiega il gestore Francesco Pula. Si scaldano dunque i motori per una bella serata di festa al Jolly, dopo il successo del trittico di eventi per le festività natalizie. "Sono tre must gli eventi di Natale, Capodanno ed Epifania e quest'anno siamo particolarmente soddisfatti, in particolare per il successo di quest'ultimo appuntamento", evidenzia il gestore del Jolly.