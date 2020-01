Cronaca

Misano Adriatico

| 10:47 - 31 Gennaio 2020

L'arresto eseguito dai carabinieri di Misano.

Deve scontare una pena residua di due anni e cinque mesi per bancarotta fraudolenta, finisce così in carcere un 44enne di Recanati, residente a Misano. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Misano nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio. La misura era stata disposta dalla Corte d’Appello di Ancona per i reati appunto di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta.