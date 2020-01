Boccette A2, successi di Pizzeria Auriga Paradise Rimini e Santamargherita Bellaria

Sport

Rimini

| 10:36 - 31 Gennaio 2020

Si è giocata la 21esima giornata.



Bussecchio 1 Forlì stravince il derby casalingo consolidando la sua fuga per il titolo, lo segue un super RG Impianti Settecrociari Cesena che consolida la seconda posizione mentre le inseguitrici Time Out Martorano Cesena Energia Fluida Riccione e Cayman 32 Taverna V. Forlì perdono colpi, tornano in lotta per il podio President Park Forlì e Liberio Montaletto Cervia.



I tabellini

Bussecchio Forlì 2 – Bussecchio 1 Forlì 0 – 6 (p.t. 0-3)

C. Fabbri e V. Giacchini contro F. Cimatti e G. Bonoli 39-83, M. Perra c S. Morelli 92-104, M. Masotti e M. Casadei c E. Corticchia e A. Sansovini 78-85, F. Ferrini c GP. Gardini 80-107, E. Lolli c M. Biagini 68-103, M. Ferrini c M. Stipcevich 71-106.

Sport San Vittore Cesena – Time Out Martorano Cesena 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Casadei e D. Magalotti c R. Moro e A. Braghittoni 80-48, L. Franceschini c S. Sirri 108-53, M. Rossi e C. Caminati c D. Daltri e G. Barducci 75-80, A. Ruffilli c L. Biondi 73-100, J. Mazzesi c M. Tumedei 102-46, C. Pieri c F. Calderoni 100-55.

Sport Gatteo FC – RG Impianti Settecrociari Cesena 1 – 5 (p.t. 1-2)

Al. Ricci e A. Amadori c C. Fabbri e L. Golinucci 50-80, M. Mazzarini c D. Brighi 100-70, M. Maestri e M. Lombardi c M. Borgini e An. Ricci 76-80, GL. Bianchini c G. Morgagni 92-101, D. Sorci c GL. Casavecchia 86-100, R. Valbonesi c O. Bianchi 73-100.

Liberio Montaletto Cervia RA – Energia Fluida Riccione 4 – 2 (p.t. 3-0)

M. Marchetti e S. Raggi c S. Di Ghionno e M. Bianchi 80-57, M. Magnani c P. Cau 100-15,P. Fattori e N. Tassinati c F. Bartoli e M. Piersanti 82-75, V. Bersani c A. Santoro 96-100, C. Cicognani c A. Iuzzolino 107-92, D. De Lorenzi c A. Nicolini 74-102.

Santamargherita Bellaria RN – Cayman 32 Taverna V. Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Tavone e M. Bianchi c M. Valzania e W. Foschi 85-33, E. Matteini c E. Giordani 104-50, L. Vaenti e R. Moriconi c L. Bandini e A. Garavini 76-81, R. Belletti c S. Dallara 100-69, M. Famagna c F. Petrini 113-60, Y. Corbelli c A. Casadei 57-112.

Branzolino FC – President Park Forlì 1 – 5 (p.t. 1-2)

E. Samorì e E. Petrini c A. Samorì e L. Belluzzo 72-80, G. Casadei c F. Collinelli 102-79,

A. Orlati e G. Angelicchio c S. Tagliaferri e M. Magnani 35-85, F. Bagnolini c G. Forcellini 31-114, M. Valbonesi c M. Locchi 61-100, D. Tisselli c GL. Turci 51-100.

Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA – I Fiori Faenza 3 – 3 (p.t. 3-0)

M. Castellucci e F. Mengozzi c A. Pezzi e N. Russo 80-69, GL. Chiarini c D. Carapia 100-57, G. Fenati e O. Ghirelli c F. Scalini e P. Marocchi 80-32, R. Linari c C. Pambieri 82-100, R. Assirelli c B. Bracchi 77-105, J. Cornacchia c S. Liverani 78-100.

Pizzeria Auriga Paradise Rimini – Taverna Verde Forlì 2 5 – 1 (p.t. 2-1)

A. Ricci e R. Costantini c G. Mordenti e R. Ricci 26-80, P. Zafferani c C. Bernardini 100-48, R. Ciavatta e L. De Carolis c P. Matulli e G. Cicognani 80-66, R. Zanotti c C. Tittozzi 100-62, A. Buldrini c A. Scarpellini 100-45, GL. Lisi c V. Zanfini 100-84.

Riposo: – Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN

Classifica: Bussecchio 1 Forlì punti 45, RG Impianti Settecrociari Cesena punti 38, Time Out Martorano Cesena punti 35, President Park Forlì e Energia Fluida Riccione punti 33, Cayman 32 Taverna V. Forlì punti 32, Liberio Montaletto Cervia punti 31, Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU punti 30, Sport San Vittore Cesena punti 29, Santamargherita Bellaria punti 27, Sport Gatteo FC punti 26, Bussecchio 2 Forlì punti 25, I Fiori Faenza punti 22, Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 19, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 14, Branzolino FC punti 11, Taverna Verde 2 Forlì punti 9.