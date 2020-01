La Strada Provinciale Marecchiese è ufficialmente di competenza dell’Anas

Attualità

Rimini

| 10:24 - 31 Gennaio 2020

Strada marecchiese all'Anas.

La SP258, nota come Strada Marecchiese, con decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, è ufficialmente passata alle competenze di ANAS. Lo comunica il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi. Il tratto di strada parte dall'innesto con la SS16 ai confini con la Regione Toscana ha una estensione di Km 47,780. Questo passaggio è avvenuto in conseguenza all'accordo del 2019 fra Province, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei trasporti e Anas in quanto considerate strade di interesse nazionale. Per la SP 258 si tratta di un ritorno in quanto in passato era già di competenza Anas.