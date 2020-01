VIDEO Incendio in via Tommaso Gulli a San Giuliano Mare, alcuni intossicati

Cronaca

Rimini

| 09:36 - 31 Gennaio 2020



Un incendio è scoppiato questa mattina, venerdì 31 gennaio, in uno stabile di via Tommaso Gulli, al civico 15. L’allarme è arrivato verso le 8 e 30 ai Vigili del Fuoco per del fumo che fuorusciva dal primo piano della palazzina. Sono bastati pochi minuti e la coltre ha invaso tutto l’interno dello stabile. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze e due auto mediche: ci sono infatti delle persone intossicate, in tutto nove, tra cui un carabiniere e un vigile del fuoco, fortunatamente in maniera non seria. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria, da parte della Polizia municipale, la chiusura di via Coletti. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incendio.