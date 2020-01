Cronaca

31 Gennaio 2020

Multato per guida in stato di ebbrezza, non paga la sanzione e finisce in carcere. E’ stato arrestato giovedì dalla Polizia Civile un sammarinese di 69 anni. L'uomo non aveva provveduto al pagamento della multa di 545 euro, la pena è stata quindi convertita in prigionia: dovrà scontare 10 giorni di carcere ai “Cappuccini”.