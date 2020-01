Rimini Calcio, Angelini in Rappresentativa U17 di LegaPro. Per Semprini due giorni al Sassuolo

Sport

Rimini

| 19:01 - 30 Gennaio 2020

Francesco Angelini.

Il calciatore biancorosso Francesco Angelini, centrocampista classe ’03, è stato convocato dal ct della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro, mister Daniele Arrigoni, per lo stage che si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 febbraio prossimi al centro sportivo "Acquaviva Stadium" di Domagnano (RSM). La due giorni si concluderà con una sfida amichevole (fischio d'inizio ore 15) che vedrà gli azzurrini sfidare la Rappresentiva Under 17 della Repubblica di San Marino. Nelle settimane scorse Angelini ha effettuato un provino al Milan.

Intanto il centrocampista classe 2002 Jacopo Semprini, un altro prodotto del settore giovanile del Rimini (milita nella Berretti) , è stato chiamato dal Sassuolo per una due giorni (mercoledì e giovedì) di allenamenti.



LA PREVENDITA Scatta alle 17 odierne la prevendita per l’incontro Rimini-Carpi, in programma domenica 2 febbraio allo stadio “Romeo Neri” (fischio d’inizio ore 15).

I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.15.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.

Si ricorda che si potranno acquistare un massimo di 4 biglietti a persona e che per l’emissione è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.