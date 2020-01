Rimini, ancora posti disponibili per il servizio civile

Attualità

| 18:45 - 30 Gennaio 2020

Servizio Civile.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha riaperto la possibilità di candidarsi ai giovani che avevano partecipato al bando di selezione per il servizio civile a settembre 2019 ed erano stati valutati come “Idonei non selezionati”.



Potranno fare domanda per essere assegnati ai posti vacanti presso altri progetti/enti.

La cooperativa sociale Il Millepiedi di Rimini ha dei posti vacanti in diversi servizi in cui poter inserire dei giovani dichiarati “Idonei non selezionati” e invita i giovani interessati a contattare la responsabile risorse umane della cooperativa per ricevere maggiori informazioni: Tania Presepi 347 4320545. È possibile consultare anche il sito: www.ilmillepiedi.it.



Il Servizio civile è una importante occasione di formazione, di servizio alla comunità e di crescita personale e professionale per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Per i volontari è stabilito un compenso mensile di 439,50 euro. I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile universale hanno inoltre diritto ad avere una formazione generale ed una specifica.



Diventare volontario di Servizio civile aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche e può rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo.