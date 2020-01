Rimini Calcio, si stringe per il portiere 1998 Luca Crosta dell'Olbia: Santopadre al Potenza

Sport

30 Gennaio 2020

Il Potenza ha annunciato l’arrivo in prestito del portiere biancorosso Alessandro Santopadre, classe '98. Il Rimini lo sostituirà probabilmente con Luca Crosta, classe '98, di proprietà del Cagliari (2 presenze in serie A) e in forza all’Olbia: 7 presenze l'anno scorso all'Olbia e 12 in questa stagione. Crosta è cresciuto nel vivaio del Milan (era riserva di Gianluigi Donnarumma). Intanto l’ Arzignano ha trovato l’accordo col Gubbio per il prestito del centrocampista Alessandro Sbaffo. Smentito l'interesse per il centrocampista Matteo Gasperi, ex San Marino, in uscita dalla Virtus Verona. L'attaccante Demiro Pozzebon, su cui c'era stato un interessamento del Rimini, dal Gozzano passa all'Olbia. Altro rinforzo in difesa per la Triestina: ha firmato Angelo Tartaglia classe '92 del Novara.