Meteo Rimini: febbraio inizia con caldo anomalo, poi possibile ingresso di aria più fredda

Attualità

Rimini

| 16:46 - 30 Gennaio 2020

Il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna.

Il weekend dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzato da tempo sostanzialmente stabile, da venti di libeccio e da temperature superiori alla media del periodo, con massime che sabato potranno toccare anche i 17°. La settimana successiva inizierà nel segno dell'alta pressione, con caldo anomalo per il periodo: possibili picchi fino a 19-20°. Una vera e propria ondata di caldo: "In meteorologia un'ondata di caldo è un periodo in cui le temperature registrate in una determinata area risultano ampiamente oltre la media del periodo ed è questo che ci attendiamo per l'inizio di febbraio, quando la spinta dell'anticiclone di matrice sub-tropicale favorità un netto incremento delle temperature, specialmente in quota", spiega Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna. Poi il tempo cambierà, ma attenzione, tutto da verificare (la distanza temporale è ancora significativa) il possibile ritorno del freddo e della neve: ""Successivamente è atteso un rientro delle temperature a valori attorno alla norma del periodo, anche se al momento smentiamo le voci su ondate di fredod o di gelo". Nel dettaglio, "potrebbe profilarsi una veloce discesa di aria più fredda come già capitato nel corso di questa stagione, ma senza effetti particolarmente eclatanti".



Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 31 Gennaio 2020



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra +5° e +9°, massime comprese fra +11° e +16°.

Venti: moderati di Libeccio da Sud-Ovest nelle zone interne, deboli e variabili su costa e pianura.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



Sabato 1 Febbraio 2020



Stato del cielo: coperto sui monti, molto nuvoloso su collina, pianura e costa.

Precipitazioni: pressochè assenti, salvo isolati piovaschi a ridosso delle vette appenniniche.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra +7° e +11°, massime comprese fra +12° e +17°.

Venti: deboli-moderati di Libeccio da Sud-Ovest, più sostenuti sui rilievi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 2 Febbraio 2020



Stato del cielo: molto nuvoloso nella prima parte della mattinata, poco nuvoloso per il resto del giorno, con maggiori schiarite nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra +7° e +10°, massime comprese fra +13° e +16°.

Venti: deboli-moderati di Libeccio da Sud-Ovest, maggiormente sostenuti sui monti.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizierà ancora con la persistenza di Alta Pressione e tempo stabile sulla provincia riminese. Sia Lunedì 3 che Martedì 4 Febbraio vedranno temperature ben al di sopra delle medie stagionali, con massime fino a +18°/+20° su pianura e collina.



Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con spazi soleggiati alternati al transito di innocue nuvole: rischio nebbia nelle prime ore del giorno sulla costa più a nord di Rimini.

Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram