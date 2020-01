Raccolta rifiuti: al via la distribuzione dei calendari porta a porta 2020 a Rimini

Attualità

| 15:15 - 30 Gennaio 2020

Raccolta rifiuti (foto di repertorio).

E’ partita la distribuzione dei calendari per il porta a porta da parte di operatori incaricati da Hera, nella zona extraurbana presso le famiglie e le attività di Rimini, nelle aree turistiche solo presso le famiglie.



Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta (distinto fra orario estivo ed invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.



Il servizio rifiuti a Rimini prevede un sistema completo di raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti. In particolare, nella zona extraurbana è disponibile il servizio Ecoself accessibile utilizzando la Carta Smeraldo (per gli utenti con questo servizio), oppure la tessera sanitaria. L’ecoself è una postazione itinerante che permette di conferire: oli alimentari, neon, piccoli elettrodomestici, contenitori contaminati da sostanze pericolose e oggetti di materiali misti. L’ecoself sosta per 3 giorni consecutivi, dalle 7.30 del primo giorno indicato nel seguente calendario: parcheggio Conad City 1° Maggio - dal 1° lunedì del mese; parcheggio centro sociale Santa Giustina - dal 1° giovedì del mese; parcheggio via Carlini - dal 2° lunedì del mese; parcheggio scuola via Mirandola - dal 2° giovedì del mese; parcheggio Rimini Coop Celle - dal 3° lunedì del mese; piazzale Einaudi - dal 3° giovedì del mese; parcheggio via Caduti del Soccorso Aereo (Corpolò) - dal 4° lunedì del mese; via San Salvatore (nei pressi della Scuola) - dal 4° giovedì del mese.



Le stazioni Ecologiche (centro di raccolta) di Rimini sono a disposizione degli utenti nelle seguenti giornate (orari attivi fino al 31 marzo)

via Macanno:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 17.45.

via Celli (loc. Viserba)

lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 14.15;

martedì e giovedì dalle 12.00 alle 17.45; venerdì e sabato dalle 8.30 alle 17.45.