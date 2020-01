Riccione ospita 120 delegati internazionali in vista dei campionati di Twirling di agosto

Sport

Riccione

| 15:00 - 30 Gennaio 2020

Twirling, disciplina ginnico-sportiva..

Da domani (venerdì 31 gennaio) e fino a domenica saranno a Riccione 120 delegati internazionali, presidenti e segretari delle federazioni mondiali di twirling per un Winter Meeting di preparazione in vista del prossimo 2020 World Baton Twirling Championship che si terrà in agosto a Riccione. Il twirling, sia pure ancora poco conosciuto in Italia, è una disciplina ginnico-sportiva e uno sport individuale, di coppia e di squadra, maschile e femminile, caratterizzato dall'uso di un attrezzo denominato bastone e da movimenti del corpo che seguono con armonia una base musicale. Molto praticato negli Stati Uniti, per la tradizione cheerleading e in Francia per le majorette, si sta diffondendo anche in Italia come disciplina sportiva praticata da entrambi i sessi.

Durante il Winter Meeting i delegati dei Paesi che parteciperanno alla manifestazione ad agosto eseguiranno sopralluoghi nelle strutture alberghiere riccionesi al Play Hall e al Palacongressi.