Rimini, finanziere eroe: non è in servizio ma insegue e blocca uno scippatore

| 14:51 - 30 Gennaio 2020

Finanziere del Gruppo di Rimini, libero dal servizio, sventa uno scippo a danno di una donna. E' quanto avvenuto lunedì 27 gennaio in via Settembrini a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto, il finanziere ha visto un uomo in sella a una bicicletta scippare una donna, provocandone anche la caduta. E' subito scattato l'inseguimento: il finanziere ha raggiunto lo scippatore, si è qualificato, ma nonostante questo il malvivente ha ingaggiato una colluttazione per liberarsi del suo inseguitore, perdendo la refurtiva e scappando, prima di essere fermato dalla Polizia, che lo ha rintracciato grazie anche alla precisa descrizione fornita dal finanziere. L'uomo è stato così arrestato, mentre il suo inseguitore ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le escoriazioni riportate nella colluttazione.