Cassonetto rifiuti si stacca dal braccio del camion e travolge un operatore ecologico

Cronaca

Coriano

| 14:34 - 30 Gennaio 2020

Incidente sul lavoro a Coriano.

Un operatore ecologico di 53 anni è rimasto ferito questa mattina (giovedì 30 gennaio), intorno alle 12.15, durante il suo turno di lavoro. L'uomo è stato travolto da un cassonetto che era stato sollevato dal braccio meccanico del camion per la raccolta dei rifiuti. Per cause in corso d'accertamento, il cassonetto si è staccato ed è precipitato addosso all'uomo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha disposto il ricovero in ambulanza all'ospedale Infermi di Rimini, in codice di massima gravità. Il personale sanitario ha poi disposto il trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena.