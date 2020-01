Ginnastica ritmica, le riccionesi Emma Mansueto e Mia Roggi sui primi due gradini del podio

Sport

| 13:59 - 30 Gennaio 2020

La sezione Ritmica dell’Asd Ginnastica Riccione inizia con il piede giusto la nuova stagione.

È iniziata alla grande la stagione agonistica per la sezione Ritmica della Asd Ginnastica Riccione. Nello scorso fine settimana si è disputata a Reggio Emilia la prima prova del Campionato Regionale Uisp, prima gara dell’anno per le ginnaste riccionesi. Giorgia Mansueto (Terza categoria Junior) ha conquistato il primo posto alle clavette e il secondo alla fune. Bene anche Alessia Sperindio (Terza categoria Allieve) che ha chiuso la gara al secondo posto nel corpo libero e con il quarto piazzamento alla fune. Positivo quarto posto alle clavette per Jessica Bertuccioli, che completa l’ottima prova delle atlete della Ritmica Riccione che hanno portato in pedana tutti esercizi nuovi, notevolmente aumentati di livello rispetto alla stagione scorsa.

Domenica a Formigine (Mo) è andata in scena la prima prova del Campionato Regionale FGI – Silver LA. Doppio podio riccionese nella categoria A1, con Emma Mansueto sul primo gradino e la compagna di squadra Mia Roggi sul secondo. Nella categoria J2 sale al terzo posto Kei Delprete seguita dalla compagna Martina Dagavelli. Piazzamenti anche per Lavinia Morri e Valentina Barbera.