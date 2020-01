Sport

Luca Stambazzi nuovo dg della Sangiustese.









Torna in pista Gianluca Stambazzi. E' il nuovo direttore sportivo della Sangiustese (serie D). Diverse le esperienze di Stambazzi, classe 1965 originario di Bellaria, sia in serie D (con Riccione, Verucchio, Bellaria, Santarcangelo) sia in Lega Pro con Maceratese, Forlì, Santarcagelo, Rimini e Bellaria, società in cui ha lavorato anche al fianco di mister Nicola Campedelli subentrato tempo fa a mister Senigagliesi. La Sangiustese è in piena bagarre salvezza: è quint'ultima con 20 punti.