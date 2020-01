Riapre l'ufficio postale di Ospedaletto dopo quattro mesi e la distruzione del postamat

Attualità

Coriano

| 13:26 - 30 Gennaio 2020

L'ufficio postale di Ospedaletto dopo i lavori.

Da domani (venerdì 31 gennaio) riapre l'ufficio postale di Ospedaletto di Coriano, dopo che lo scorso 30 settembre una banda di ignoti malviventi aveva fatto esplodere lo sportello postamat, senza riuscire però a portare via il denaro. La sede di via Togliatti, dopo la ristrutturazione, sarà a disposizione dei cittadini secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Saranno quindi regolarmente in pagamento le pensioni a partire da sabato 1 febbraio.

Nei prossimi giorni tornerà disponibile anche il nuovo Atm Postamat di ultima generazione, attivo 24 ore su 24. Dotato di monitor a elevata luminosità e dispensatore innovativo, lo sportello presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote per impedire la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico e il sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito.