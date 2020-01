Calcio RSM: Sartini, il difensore dei Cosmos si scopre "bomber" a sorpresa

Sport

Repubblica San Marino

| 13:03 - 30 Gennaio 2020

Stefano Sartini, tre reti nelle ultime due gare con i Cosmos.

La Società Sportiva Cosmos, nelle prime giornate della seconda fase del campionato sammarinese di calcio, ha scoperto di avere in rosa un altro bomber su cui fare affidamento per il prosieguo della corsa ai playoff scudetto. Si tratta di Stefano Sartini, che ha messo a segno ben tre reti nelle ultime due sfide permettendo così ai gialloverdi di Serravalle di conquistare una vittoria nel derby contro la Juvenes/Dogana e un pareggio con il Fiorentino nonché piazzarsi al terzo posto nel Q2, a -2 dal Domagnano e dal Faetano che condividono la vetta della classifica. Sia i tifosi che i dirigenti del Cosmos sperano che non termini mai il periodo magico che sta attraversando il difensore entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale sammarinese under 21.



"Contro il Fiorentino abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto a livello caratteriale dove non abbiamo mai mollato nonostante il gol subito – afferma il n. 20 della Società Sportiva Cosmos -. Stiamo lavorando molto bene in allenamento e i risultati sono sotto gli occhio di tutti. I miei tre gol sono stati una boccata d'aria per me e per la squadra, ci servivano per restare tutti uniti. La sfida di domenica prossima contro il Pennarossa sarà cruciale per noi. Speriamo di continuare così, un passo alla volta".