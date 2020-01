Calcio C: altro addio in casa Rimini, Lionetti lascia

Sport

Rimini

| 12:28 - 30 Gennaio 2020

Lionetti con la maglia del Rimini.

La rivoluzione di gennaio in casa Rimini prosegue con la risoluzione del contratto del centrocampista Giorgio Lionetti, classe '98 arrivato in estate dallo Juve Stabia. Il Rimini in una nota ha dato così il commiato al giocatore: "A Giorgio il ringraziamento per la professionalità sempre dimostrata durante i mesi in biancorosso e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". E' la tredicesima partenza rispetto all'organico di inizio stagione. In entrata sono stati 11 i rinforzi, compreso De Vito; il dodicesimo sarà un centrocampista per sostituire l'infortunato Agnello, ma non è da escludere anche un tredicesimo arrivo, quello di un attaccante. La rosa del Rimini peraltro rimane piuttosto corposa: 25 giocatori (non è conteggiato Pari), anche se il terzo portiere Santopadre rimane in uscita.





Il riepilogo dei movimenti del Rimini

Meli (p, Empoli), Ambrosini (d, Sondrio), Cavallari (d, Monopoli), Codromaz (d, Triestina), De Vito (d, svincolato), Paramatti (d, svincolato), Santovito (d, Reggiana), Agnello (c, Albinoleffe), Remedi (c, Giana Erminio), Letizia (a, Bisceglie), Mendicino (a, Monopoli).Scotti (p, S.Nicolò Notaresco), Ferrani (d, Picerno), Nava (d, Vis Pesaro), Oliana (d, Monopoli), Scappi (d, Mantova), Cozzari (c, Caratese), Danso (c, fc), Lionetti (c, fc), Van Ransbeeck (c, Taranto), Variola (c, fc), Bellante (a, Belluno), Petrovic (a, Entella, fp), Zamparo (a, Parma, fp),