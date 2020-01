A Rimini le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Attualità

| 11:39 - 30 Gennaio 2020

Campionati Internazionali di Giochi Matematici indetti dall'Università Bocconi.

Anche quest'anno Rimini è sede di gara per la Romagna dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” indetti dall'Università Bocconi – “Centro Pristem”. L’Istituto Comprensivo “Centro Storico” ospiterà le semifinali di zona il 14 marzo 2020, nella sede della scuola media “Panzini”. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 febbraio 2020 tramite il sito ufficiale.



"Logica, intuizione e fantasia" è lo slogan dei Giochi: per affrontarli non è necessaria la conoscenza di teoremi particolarmente impegnativi o di formule troppo complicate. Occorrono invece voglia di cimentarsi, creatività e quello sguardo che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si pensi.

Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza.



Ragazzi e adulti (dalla scuola media in su, senza limiti di età) potranno mettersi alla prova in una serie di giochi di logica che porteranno i migliori alla finale di Milano (a maggio) e alla finalissima di Losanna (ad agosto).

I Campionati internazionali sono solo una parte dell’offerta formativa di potenziamento delle competenze matematiche proposta dall’I.C. “Centro Storico”: oltre agli studenti della scuola media “Panzini”, anche gli alunni delle scuole primarie “De Amicis”, “Ferrari”, “Griffa” e “Toti” durante l’anno partecipano a iniziative dedicate, sempre in collaborazione con l’Università Bocconi.