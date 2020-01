Crak finanziario, arriva la condanna definitiva: l'imprenditore Corbelli finisce in carcere

Attualità

| 09:03 - 30 Gennaio 2020

Giorgio Corbelli.

L'ex patron di Telemarket e presidente del Napoli calcio Giorgio Corbelli è stato arrestato ed è in carcere. L'imprenditore 65enne, nato a Santarcangelo, ha vissuto per molti anni a Rimini dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito sportivo legati al baseball, basket e al calcio. Nella giornata di mercoledì Corbelli è stato portato in carcere a seguito della condanna inflitta dal Tribunale di Milano per il crac di Finarte. L'imprenditore era già ai domiciliari per un'altra condanna e si trova in carcere a Brescia, città dove vive. Complessivamente Corbelli deve scontare quattro anni e un mese di detenzione ma il suo legale punta ad ottenere a breve una revisione del regime carcerario.