Basket B, il derby è di Albergatore Pro: piegati i Tigers Cesena 74-66. Nono hurrà di fila

| 08:57 - 30 Gennaio 2020

L'esultanza finale di Albergatore Pro sotto la curva (Foto Aldo Sgroi).

Il derby è di Albergatore Pro (74-66). Sui Tigers Cesena vittoria da libro cuore in un Flaminio pieno (circa 2600 spettatori) nella super sfida di questo turno infrasettimanale giocando un ottimo basket nel primo tempo e rispedendo al mittente i tentativi di rimonta degli ospiti negli ultimi due quarti. RBR ottiene così la sua nona vittoria consecutiva e conquista il terzo posto in solitaria.

MVP Niccolò Moffa, mattatore della serata con 22 punti (8/11 dal campo), 5 palle recuperate e 28 di valutazione. E' il nono successo di fila.

Non c'è Eugenio Rivali, colpito da un'influenza nelle ore precedenti il match, ma Rimini non sembra soffrire dell'assenza del suo faro e con Pesaresi in quintetto base impatta forte la partita fin da subito sorprendendo Cesena, priva di Papa e Frassineti per infortunio, tirando con precisione millimetrica dalla lunga distanza e costringendo Di Lorenzo al timeout (18-12 all'8'). Gli ospiti subiscono l'energia di RBR, trascinata da un Moffa in trance agonistica, ma provano a reagire col canestro di Hajrovic (29-24 al 13'). Albergatore Pro vuole mantenersi a distanza di sicurezza e grazie alle triple di Francesco Bedetti e Pesaresi trova la doppia cifra di vantaggio che costringe nuovamente i Tigers al timeout (39-26 al 16'): i bianconeri però non trovano le contromisure adatte a contenere le bocche di fuoco dei padroni di casa e ringraziano Brkic per la tripla segnata a fil di sirena che chiude il primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi Rimini mantiene l'ottimo vantaggio conquistato nella prima metà di gara nonostante si abbassino le percentuali realizzative, ma Cesena non si dà per vinta ed ancora con una tripla di Brkic riesce a tornare sotto i dieci punti di svantaggio (58-51 al 26'). Si decide tutto nell'ultimo quarto dove gli ospiti tentano il tutto per tutto ma falliscono clamorosamente il -2 con Trapani che sbaglia da sotto canestro un appoggio semplice al tabellone, ci pensa allora Moffa a ribattere con la tripla che vale un nuovo +10 (70-60 al 36'). Rimini tiene botta con le unghie e con i denti ai tentativi di Cesena, e quando i liberi di Planezio valgono il -4 a 13" dalla fine (72-66) Francesco Bedetti risponde a tono con un 2/2 dalla lunetta, poi l'MVP Moffa piazza il recupero palla decisivo che gli procura il fallo della difesa ed altri due tiri liberi che sigillano la vittoria biancorossa.



Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica 2 febbraio alle 18 a Jesi, match valido per la quinta giornata di ritorno.



Il tabellino

Albergatore Pro RBR-Amadori Tigers Cesena 74-66

RBR: Moffa 22 (4/5, 4/6), Broglia 10 (1/4, 2/2), Bedetti F. 10 (1/3, 1/1), Bedetti L. 9 (3/6, 1/3), Pesaresi 9 (3/6 da tre), Rinaldi 8 (2/4, 1/4), Simoncelli 6 (0/2, 1/3), Ambrosin (0/1), Ramilli, Vandi NE, Chiari NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.



CESENA: Scanzi 18 (3/9, 4/5), Brkic 16 (3/5, 3/5), Chiappelli 13 (2/5, 1/3), Planezio 9 (2/7, 0/3), Hajrovic 8 (4/4), Trapani 2 (1/3, 0/1), Battisti (0/2, 0/3), Rossi Filippo (0/1 da tre), Papa NE, Frassineti NE, Guidi NE, Rossi Federico NE. All. Di Lorenzo.

Parziali: 26-20, 49-37, 62-54

Note: Prima della palla a due ricordata la leggenda Kobe Bryant .