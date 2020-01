Scomparsa di Kobe Bryant, anche a Rimini una giornata di basket per ricordarlo

Sport

Rimini

| 07:31 - 30 Gennaio 2020

Anche Rimini ricorda Kobe Bryant. Domenica 2 febbraio dalle 15 al campetto della Polisportiva Stella in via Abruzzo 36 si svolgerà un pomeriggio di basket in contemporanea con altri campi in tutta Italia. Grazie all’hashtag #OneLastShot le immagini e i video di tutti i ritrovi verranno poi montati assieme realizzando un omaggio a Kobe e a sua figlia Gianna.

L’invito è aperto a tutti, giocatori ma anche semplici appassionati, per salutare Kobe e per ringraziarlo di tutte le emozioni regalate durante la sua carriera.

Canotte #8 e #24 sono le benvenute.