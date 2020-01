Rimini Calcio: ufficiali scambio Cavallari-Oliana con il Monopoli e Ferrani al Picerno

Sport

Rimini

| 18:17 - 29 Gennaio 2020

Dopo 12 mesi, Cavallari è tornato al Rimini.

Nel giorno della firma di Codromaz, arrivato dalla Triestina in prestito, il Rimini ha ufficializzato anche il ritorno di Daniele Cavallari, difensore classe 1998 che aveva indossato la casacca a scacchi nella prima parte della stagione 2018-19. Cavallari indosserà la maglia n.18: arriva a titolo definitivo dal Monopoli, in uno scambio con il pari ruolo (classe '99) Filippo Oliana. Due arrivi in difesa e due partenze: Manuel Ferrani, classe '87, lascia Rimini dopo un anno e mezzo e si accasa al Picerno, girone C della Serie C.