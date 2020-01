Incidente sulla Statale Adriatica, la vittima è il 67enne Walter Balzani

Cronaca

Cesenatico

| 17:04 - 29 Gennaio 2020

Identificato l'uomo in bicicletta che ha perso la vitta ieri notte sulla Statale Adriatica.

Si chiamava Walter Balzani, aveva 67 anni ed era residente a Cesenatico: è l'uomo morto ieri sera (martedì 28 gennaio) in un incidente stradale sulla Statale Adriatica, in un tratto dove si sono già verificati in passato scontri mortali. L'uomo, intorno alle 23.30, era in sella alla sua bicicletta: gli è stato fatale l'impatto con una Ford EcoSport condotta da una 52enne residente nel ravennate, ora indagata per omicidio stradale, risultata negativa ai test di alcool e droga. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna ha detto di non aver visto il ciclista. L'impatto è stato violentissimo e per il 67enne non c'è stato nulla da fare.