DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini Carpi LIVE 24esima giornata

| 12:33 - 02 Febbraio 2020

Diretta testuale Rimini - Carpi.

RIMINI (4-3-2-1)

Meli; Finizio, Ambrosini, Codromaz, Silvestro; Calamai, Cigliano, Montanari; Mendicino, Letizia; Gerardi.

In panchina: Barone, Sala, Picascia, Santovito, Cavallari, Ventola, Palma, Pari, Paramatti, De Vito, Ortolini.

All. Colella.

CARPI (4-3-1-2)

Nobile; Ligi, Sabotic, Rossoni, Sarzi Puttini; Pezzi, Saber, Carta; Jelenic; Biasci, Cianci

In panchina: Rossini, Varoli, Saric, Carletti, Bellini, Varga, Vano, Maurizi, Fofana, Mastaj, Simonetti, Boccaccini.

All. Riolfo.



ARBITRO: Maranesi di Ciampino (assistenti Politi di Lecce e Pintaudi di Pesaro)

Inizio gara ore 15



LE STATISTICHE. Dopo la Feralpi in piena zona playoff, il Sudtirol 4° della classe e la capolista schiacciasassi Vicenza, il terribile calendario del girone di ritorno propone al Rimini il Carpi 3° in classifica.

A -9 dal “Lane”, gli emiliani allenati da mister Riolfo devono forse deporre i sogni di gloria (promozione diretta) ma restano più che mai in corsa per un posto al sole nella griglia playoff. Quarto attacco con 34 gol segnati, terza difesa con 18 gol incassati, il Carpi è squadra fisica e solida, come dimostra il percorso recente macchiato da una sola sconfitta (1-0 a Vicenza) nelle ultime 11 gare. Curiosità: in trasferta il Carpi ha pareggiato solo una volta, 0-0 a Padova lo scorso 15 settembre.

Precedenti. Sono 10 i precedenti in terra riminese e nel bilancio salta subito all’occhio l’assenza del segno “x”. Otto le vittorie del Rimini contro 2 dei carpigiani in un confronto piuttosto datato e che in tempi recenti ha latitato eccome. L’unico precedente negli ultimi 45 anni di storia risale infatti al campionato di C2 edizione 1999-00 quando al “Neri” i gol di Calcagno e Maurizio Neri ribaltarono il sorprendente vantaggio iniziale di un Carpi virtualmente già retrocesso a dicembre.