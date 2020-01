Emanuele Campagna, il giovane talento delle due ruote di Riccione premiato dal Comune

Attualità

Riccione

| 16:26 - 29 Gennaio 2020

Emanuele premiato dall'assessore Caldari (foto Daniele Casalboni).

L’assessore al Turismo e Sport del comune di Riccione, Stefano Caldari ha premiato il piccolo atleta riccionese Emanuele Campagna, consegnandoli l'attestato di "Ambasciatore della città Riccione nel mondo"

Emanuele, che quest’anno compirà 13 anni, ha cominciato a correre in moto a 4 anni, per poi iniziare a 8 anni un percorso molto più impegnativo iscrivendosi, prima, ai Campionati di motociclismo per la sua categoria della UISP, e poi arrivare a quelli ufficiali C.I.V di mini-moto.

Ad agosto del 2019, ha vinto il Campionato Europeo di velocità in Olanda e ad ottobre, il Trofeo Marco Simoncelli dell'autodromo di Misano.

Da quest'anno lascerà le mini moto per intraprendere il suo percorso di atleta con moto delle dimensioni usate per i campionati Moto 3.



Dichiarazione dell’assessore, Stefano Caldari



“I talenti vanno sempre premiati, quando poi si tratta di talenti così giovani, un riconoscimento come quello di Ambasciatore della città di Riccione diventa anche uno stimolo, un incoraggiamento a fare sempre meglio. E noi siamo fieri di poter dire che Emanuele è un campione in erba che siamo sicuri ci riserverà delle grandi sorprese”.