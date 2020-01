Calcio C, Virtus Verona-Gubbio 0-1. Giocati gli ultimi 11' da recuperare

Sport

Rimini

| 16:11 - 29 Gennaio 2020

Juanito Gomez ha deciso virtus Verona-Gubbio.

Virtus Verona-Gubbio 0-1. E' il risultato finale della gara che giovedì pomeriggio ha vissuto gli ultimi 11 minuti di gioco in qunato il 12 gennaio la sfida venne fu interrotta al 79' minuto a seguito di un problema fisico occorso all'arbitro designato per la guida dell'incontro. Nel restante scampolo di gara gli eugubini hanno difeso il vantaggio ottenuto grazie a Juanito Gomez nel primo tempo, nulla da fare per i veneti. Con questo risultato il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente sale a quota 24 raggiungendo il 14esimo posto, mentre quella di Luigi Fresco resta a 28 punti.