Greg e Max Paiella sul palco del Teatro Astra di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:02 - 29 Gennaio 2020

Max Paiella e Greg.

Alle 21.00 di domenica 9 febbraio l’arena dell’Astra accoglierà il Duo Italia, Claudio Greg Gregori e Max Pailella si esibiranno a suon di risate e musica sul palcoscenico del Teatro di Bellaria Igea Marina.



Il titolo che sembra uno scioglilingua è “Apoftegmi Musicali” la musica che accompagnerà gli spettatori prende forma da contenuti e nazionalità diverse: si parte dal classico per approdare alla canzone tradizionale romea, si smuove il pubblico con del rock’n’roll norvegese, si rallenta con del Country blues in un’atmosfera che rasenta Brecht, Camus e Beckett.



Canzoni e dialoghi comici quindi, si ironizza sui rapporti interpersonali in modo surreale, assurdo e grottesco e in questo campo Claudio Gregori e Max Paiella hanno dimostrato la le loro capacità, è uno spettacolo – da vedere almeno una volta nella vita! -

Max Paiella da piccolo non intendeva fare il comico anzi si vergognava vedendone uno fare il suo mestiere, non avrebbe mai pensato di esibirsi per far ridere un intero pubblico, invece, non fu così: le prime apparizioni in TV tra il ’98 e il 2000, poi un’escalation che lo ha portato fino al palco di Zelig nel 2009, ma la sua biografia non termina qui, anzi procede con innumerevoli apparizioni televisive e collaborazioni con “Il ruggito del coniglio” su Rai Radio 2.



Claudio Gregori è noto con lo pseudonimo “Greg”, è un attore comico, un cantante, un musicista, un conduttore televisivo e radiofonico oltre che un fumettista. Con Lillo fa parte del conosciuto duo Lillo & Greg con cui ha condiviso il gruppo di musica rock demenziale: “Latte & i Suoi Derivati”. Ha lavorato per Le Iene, programma di Italia 1 e per moltissimi altri programmi televisivi. Dal 2003 conduce insieme a Lillo e ad Alex Braga la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 “610”.



Max e Greg lavorano insieme da anni come musicisti nel gruppo The Blues Willies e come attori nei vari spettacoli che negli anni si sono succeduti da cima a fondo in tutta Italia.