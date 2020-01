Rimini Calcio, è fatta per Codromaz. Ferrani al Picerno. L'attaccante Pozzebon conteso col Gubbio

Sport

Rimini

| 14:37 - 29 Gennaio 2020

Da sinistra: Demiro Pozzebon e Roberto Codromaz.

Manca solo l'ufficialità per il difensore centrale classe ’95 Roberto Codromaz, alto 1,88 m., in forza alla Triestina, con la quale quest’anno ha collezionato dieci presenze. Il Rimini è sull'attaccante Demiro Pozzebon, classe '88, 15 presenze e 2 reti fin qui col Gozzano. In precedenza al Bari in D (24 presenze e 3 gol), 4 reti tra Catania e Triestina nella stagione 2017-2018. Il meglio alla Lucchese (10 reti in 28 partite) e 22 in 31 all'Olbia in serie D. Il suo arrivo sarebbe legato ad uno scambio o ad una partenza nel reparto offensivo. E' nel mirino anche del Gubbio. Il suo arrivo si può inquadrare anche nell'ottica di un cambio di modulo con uno schieramento a due punte. Il portiere classe 1998 Alessandro Santopadre (finora in prestito al Rimini e di proprietà dell’Atalanta) è in bilico tra Potenza e Renate. Quanto a Manuel Ferrani accordo praticamente fatto col Picerno.