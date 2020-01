Lions Club Ariminus Montefeltro a Roma per celebrare la Festa Nazionale dell'India

Attualità

Rimini

14:00 - 29 Gennaio 2020

Daniele Cesaretti, socio del Lions Club Ariminus Montefeltro, ospite a Roma.

“Cortesia chiama cortesia”. In altre parole, l’attestazione di amicizia del Lions Club Ariminus Montefeltro è arrivata direttamente brevi manu all’Ambasciata dell’India a Roma, in occasione del 71° anniversario del “Giorno della Repubblica” celebratosi il 27 gennaio. Si può ora dire che virtualmente il ponte di Tiberio, simbolo di Rimini, sia arrivato fino a Roma se non addirittura ai vertici politici e militari dell’India. Ce lo riferisce, con evidente orgoglio, il socio Lion Daniele Cesaretti, invitato dall’ambasciatore dell’India, Reenat Sandhu, al ricevimento organizzato nella lussuosa cornice del Grand Hotel St. Regis Rome. Circa 300 invitati, fra cui tanti ambasciatori e rappresentanze diplomatiche, hanno brindato alla Festa nazionale dell’India, “la più grande democrazia al mondo”, come ha voluto puntualizzare l’ambasciatore nel suo discorso di benvenuto.



L’addetto militare dell’ambasciata Col. Rohit Teotia, che in dicembre fece visita a Verucchio incontrandosi con il sindaco Stefania Sabba e alcuni autorevoli esponenti del consiglio direttivo del Lions Club Ariminus Montefeltro, ha presentato il socio Cesaretti all’ambasciatore Sandhu. Nell’occasione Cesaretti le ha consegnato la targa del Lions Club Ariminus Montefeltro. Il col. Teotia ha promesso a breve scadenza un ritorno nel territorio riminese portandosi anche la consorte Keerti per una visita di qualche giorno. Ed in tarda primavera si preannuncia anche una rappresentanza dei vertici militari che direttamente dall’India giungerà per visitare la terra su cui versarono il sangue e si sacrificarono tanti loro soldati nel terribile settembre del 1944.