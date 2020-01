Nuovo ufficio e nuovi orari per Confcommercio Rimini

Attualità

Rimini

| 12:57 - 29 Gennaio 2020

Il presidente di Servizi Imprese Rimini, Massimo Piffer.

Un nuovo ufficio e nuovi orari per la Confcommercio della provincia di Rimini. Nell’ottica di una sempre più capillare presenza sul territorio per venire incontro alle esigenze delle imprese, giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 17:00 inaugura il nuovo ufficio di Confcommercio della provincia di Rimini e di Servizi Imprese Rimini a Marina Centro, in viale Vespucci 54, situato a due passi da piazza Marvelli e attiguo alla locale sede della Camera di Commercio della Romagna.



Il nuovo ufficio nella stagione invernale rimarrà aperto tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle 13:00. Da lunedì 3 febbraio cambiano anche gli orari di apertura al pubblico della sede principale di Confcommercio di viale Italia 9/11, della sede di Riccione in via dei Mille e di quella di via Verdi a Cattolica, che anticiperanno di un’ora l’apertura pomeridiana restando aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 (a Riccione e Cattolica chiuso al pubblico il venerdì pomeriggio).



“Per assicurare una sempre maggiore vicinanza alle imprese del territorio e per rispondere in modo ancora più completo alle loro esigenze abbiamo deciso di aprire un nuovo ufficio a Marina Centro – spiega il presidente di Servizi Imprese Rimini, Massimo Piffer -. Insieme a Confcommercio della provincia di Rimini saremo punto di riferimento per i servizi di paghe, contabilità e di espletamento delle autorizzazioni amministrative”.



“Siamo certi che in breve tempo anche questo nuovo spazio diventerà luogo di incontro e confronto con gli imprenditori come già accade nella nostra sede principale – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Abbiamo scelto di avviare un piano di nuove aperture su tutto il territorio provinciale. Cominciamo da Marina Centro, il cuore del turismo riminese, contribuendo con questa nuova apertura ad aumentarne fruibilità e servizi offerti in controtendenza rispetto ad esempio all’ultima vicenda legata alla chiusura dell’ufficio postale. In questo modo saremo più vicini ai tanti associati della zona e agli imprenditori che riterranno più comodo raggiungere questa sede rispetto a quella principale nella zona nord”.