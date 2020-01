Rimini, primo corso per finanziare progetti per giovani disoccupati

Attualità

Rimini

| 12:08 - 29 Gennaio 2020

Fabrizio Palai (Resp. regionale Microcredito), Giovanni Susi, Antonio Cuccolo, Alberto Zambianchi (Presidente Camera di Commercio della Romagna).

Dopo mesi di lavoro e preparazione Zeinta di Borg è riuscita ad organizzare il primo corso nazionale per l'attivazione di pratiche di finanziamento microcredito per finanziare progetti per giovani inoccupati fino a 30 anni.



Zeinta di Borg è soggetto attuatore per le province di Rimini e Forlì Cesena anche se può operare su tutto il territorio nazionale. L’ente attuatore ha il compito di fare da tramite tra il richiedente e l’Ente Nazionale per il Microcredito ed è l’unico soggetto autorizzato ad operare in questo senso.

La provincia di Rimini è al quinto posto nazionale tra le provincie con la maggiore incidenza di giovani disoccupati: il rapporto fra giovani e totale dei disoccupati è pari al 26%.



L’iniziativa di Zeinta assieme all’Ente Nazionale Microcredito serve proprio a colmare questa lacuna e dare un contributo importante all’autoimprenditorialità giovanile in un tessuto sociale dove l’imprenditoria è già molto presente.





I rapporti con l’Ente Nazionale del Microcredito sono stati instaurati un anno fa e l’associazione ha lavorato con la Camera di Commercio della Romagna per orientare e organizzare i corsi coordinati dal docente Giovanni Susi (formatore e consulente).



I progetti finanziati riceveranno importi variabili fino a 50 mila euro. Senza rilasciare garanzie di nessun genere.



Il percorso è strutturato in 14 incontri durante i quali verrà insegnato loro come avviare un’impresa, quali sono gli aspetti da considerare per una buona riuscita del progetto e non ultimo la compilazione di un business model canvas e del business plan.







Ovviamente questi progetti sono aperti a chiunque ne voglia usufruire purché rientrino nei limiti di età (18/30) anche se non in possesso di garanzie bancarie.







Il corso è totalmente gratuito e sono aperte le iscrizioni per i successivi che si svolgeranno da marzo. Per chi avesse già le idee chiare ci sono ancora posti per questo in partenza.







Per info e iscrizioni: Giovanni Susi 392/8501247